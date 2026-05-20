محافظ أسوان يتابع منظومة تراخيص المحال العامة ويشدد على حصر المنشآت غير المرخصة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان منظومة تراخيص المحال العامة وتعزيز جهود الحصر والتحصيل.

وكلف المحافظ بعقد إجتماع تنسيقى برئاسة السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وبحضور الجهات والإدارات المعنية ، لمناقشة موقف التراخيص وحصر المنشآت غير المرخصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

وشملت محاور الاجتماع متابعة موقف تراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية ، وحصر المحال غير المرخصة لتسهيل أعمال التفتيش والمتابعة .

إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة ، وتقسيم المحافظة إلى قطاعات ومناطق جغرافية لتنظيم أعمال الحصر والتحصيل .

جهود متنوعة

وتم التأكيد على أهمية تكثيف جهود المتابعة الميدانية وتفعيل منظومة الحصر الدقيق للمحال والمنشآت ، بما يساهم فى إحكام الرقابة وتحقيق الإلتزام بالقوانين واللوائح المنظمة ، مع تسهيل إجراءات الترخيص ودعم جهود الدولة فى زيادة مواردها الذاتية وتحقيق الإنضباط داخل الشارع الأسوانى .

وتأتى هذه الجهود فى إطار خطة محافظة أسوان لتطوير منظومة العمل بالمحال العامة ، وتحقيق أعلى معدلات الحصر والتحصيل ، بما ينعكس إيجابياً على تحسين مستوى الخدمات ودعم جهود التنمية بالمحافظة .