محافظ الغربية في جولة مفاجئة بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي أول ومركز ومدينة طنطا

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جولة صباحية مفاجئة داخل المركز التكنولوجي بحي أول ومركز ومدينة طنطا، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من انتظام تقديم الطلبات وإنجازها في أسرع وقت.

جاء ذلك بحضور عادل داود، رئيس مركز ومدينة طنطا، وأحمد حسين، رئيس حي أول طنطا.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، حرص المحافظ على التواجد وسط المواطنين داخل المركز والاستماع بشكل مباشر إلى شكاواهم ومطالبهم، حيث ناقش عددًا من الحالات المترددة على المركز.

ووجّه المسئولين بسرعة فحص الطلبات المقدمة والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء إنهاء الإجراءات.

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن الهدف الأساسي هو التيسير على المواطنين وتقديم خدمات حكومية لائقة وسريعة دون تعقيد، مشددًا على ضرورة حسن استقبال المواطنين والالتزام بالانضباط في الأداء داخل جميع المراكز التكنولوجية.

رفع كفاءة الخدمات

كما وجه المحافظ برفع كفاءة الأداء داخل المراكز التكنولوجية بشكل مستمر، والالتزام بالانضباط في العمل وحسن استقبال المواطنين، مع المتابعة اليومية لمعدلات الإنجاز، وعدم السماح بأي تقصير في تقديم الخدمة.

حلول مشكلات المواطنين

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن جولاته الميدانية مستمرة لمتابعة مستوى الخدمات على أرض الواقع، والتأكد من وصول الخدمة بالشكل اللائق للمواطنين، مؤكدًا أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي داخل محافظة الغربية.