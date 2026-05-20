أسوان.. متابعة إجراءات تقنين أوضاع المنشآت الطبية والتجارية والصناعية

عقد أسامة رزق نائب محافظ أسوان، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز والمدن ، ومديري المديريات ، بالإضافة إلى مديرى هيئات الدواء ، وسلامة الغذاء لمتابعة إجراءات تقنين أوضاع المنشآت الطبية والتجارية والصناعية ، بالإضافة إلى متابعة جهود رصد المنشآت غير المرخصة ودمجها بالاقتصاد الرسمى.

ويأتى ذلك في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية ، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

اجتماع

وأكد نائب المحافظ ، خلال الاجتماع ، على ضرورة تكثيف أعمال الحصر والمتابعة الميدانية للمنشآت غير المرخصة ، وخاصة العاملة في مجالات إنتاج وتجهيز وتصنيع المواد الغذائية والأدوية والمنتجات التي قد تمثل خطورة على صحة المواطنين، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .