قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
2.89 مليار ريال مكاسب اقتصادية لقطر بفضل كأس العرب
وزير مالية لبنان والسفير الكويتي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
وزير مالية لبنان والسفير الكويتي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
القبض على 3 طلاب تعدّوا بالضرب على مدرس في القليوبية
اتصالات النواب توافق على موازنة القومي للاتصالات وتوصي بزيادة مكافآت التدريس
الحج ليس طقوسًا فقط.. التوبة ورد المظالم وصلة الرحم مفاتيح القبول .. خالد الجندي يوضح
وزير الخارجية يدعو الشركات البريطانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر
رئيس البورصة المصرية: نستهدف الوصول بنسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات إلى 30% بحلول 2030
الجفاف وحرب إيران يفاقمان معاناة المزارعين في الولايات المتحدة
خبراء يحذرون من دخول السندات الأمريكية منطقة الخطر.. تفاصيل
وزير الخارجية يؤكد اهتمام الدولة بتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
بسبب إغلاق مضيق هرمز.. الفاو تحذر من أزمة أسعار بقطاع الأغذية الزراعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سعار يصيب وزراء الاحتلال والبرلمان العربي يحذر من تصرفاتهم المتطرفة

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أدان محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات التصريحات التحريضية والعنصرية الصادرة عن وزير مالية كيان الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن هدم تجمع الخان الأحمر شرق مدينة القدس، معتبرًا أنها تعكس استراتيجية ممنهجة تقودها حكومة كيان الاحتلال، تهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني سياسيًا وجغرافيًا وقانونيًا، ومضيها في تنفيذ مشروع الضم وتهجير الفلسطينيين واقتلاعهم من أرضهم، بهدف القضاء على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

كما حذر رئيس البرلمان العربي، من استمرار الاقتحامات الاستفزازية المتكررة للمسجد الأقصى المبارك من قبل وزراء كيان الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات تمثل محاولة ممنهجة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وفرض تقسيم زماني ومكاني عليه، وطمس هويته الإسلامية.

وأشار إلى أن ذلك ينذر بتفجير الأوضاع في المنطقة، ويدفع نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، مؤكدًا أن حكومة كيان الاحتلال تتصرف باعتبارها فوق القانون الدولي، مستغلة الصمت الدولي إزاء جرائمها اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، وهو ما شجعها على التمادي في سياسات الاستيطان والضم والتهويد وتحدي قرارات الشرعية الدولية بشكل غير مسبوق.

البرلمان العربي يدين تصرفات حكومة الاحتلال 

وشدد اليماحي، على أن إقدام سلطات كيان الاحتلال على المصادقة على مخطط استيطاني لتحويل مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الذي استولت عليه قسرًا في مدينة القدس، إلى ما يسمى متحفًا ومقرًا لـ "وزارة الأمن الإسرائيلية"، يمثل جريمة جديدة تستهدف تصفية الوجود الفلسطيني وطمس الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس، في انتهاك صارخ لكافة قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخطوة تُعدّ تصعيدًا خطيرًا يستهدف تحويل مقر تابع للأمم المتحدة ويتمتع بحصانات وامتيازات دولية إلى منشآت عسكرية وأمنية إسرائيلية.

وأكد أن استهداف مقار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يكشف إصرار كيان الاحتلال على تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتجفيف أي حضور دولي أو إنساني داعم للشعب الفلسطيني، ضمن مخطط ممنهج لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة العسكرية والاستيطانية، مشددا على أن هذه الممارسات تمثل امتدادًا لجرائم الإبادة والتهجير والتطهير العرقي التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس.

وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة والبرلمانات الدولية ومنظمة "اليونسكو"، والمؤسسات الحقوقية والدولية، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما تتعرض له مدينة القدس من مشاريع تهويد واستهداف ممنهج لمعالمها التاريخية ومؤسساتها الدولية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم والانتهاكات، وفرض عقوبات رادعة على كيان الاحتلال وقادته.

https://youtu.be/6A1PCw9HqI8

البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي الخان الأحمر المسجد الأقصى المستوطنين الأونروا مدينة القدس تهويد القدس محمد بن أحمد اليماحي بتسلئيل سموتريتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الأهلي

محمد عبدالجليل: الأهلي سيتوّج بالدوري المصري

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

الطماطم

انفراجة قريبة في أسعار الطماطم.. متى يبدأ الانخفاض الحقيقي؟

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

الذهب

فجوة سعرية .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بمصر

ترشيحاتنا

المتهمة

ادعت قدرتها على توفير أجهزة كهربائية بأسعار مخفضة.. القبض على سيدة نصبت على المواطنين في أسوان

المتهة

القصة الكاملة لحبس البلوجر حبيبة رضا 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه في اتهامها بنشر فيديوهات مخلة

المراهنات

الحكم بعدم الاختصاص في قضية اتهام 3 أشخاص بإدارة أنشطة مراهنات إلكترونية عبر تطبيق 1xBet

بالصور

للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة .. الشرقية تناقش آليات إقامة «شلتر» بالعاشر من رمضان|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها
جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها
جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

بالستان الجريء.. زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها

بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها
بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها
بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها

بسمة عطا تنتهي من اللمسات الأخيرة لألبومها الجديد وتستعد لطرحه بعد العيد

بسمة عطا
بسمة عطا
بسمة عطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد