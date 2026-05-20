قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
2.89 مليار ريال مكاسب اقتصادية لقطر بفضل كأس العرب
وزير مالية لبنان والسفير الكويتي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
وزير مالية لبنان والسفير الكويتي يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
القبض على 3 طلاب تعدّوا بالضرب على مدرس في القليوبية
اتصالات النواب توافق على موازنة القومي للاتصالات وتوصي بزيادة مكافآت التدريس
الحج ليس طقوسًا فقط.. التوبة ورد المظالم وصلة الرحم مفاتيح القبول .. خالد الجندي يوضح
وزير الخارجية يدعو الشركات البريطانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر
رئيس البورصة المصرية: نستهدف الوصول بنسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات إلى 30% بحلول 2030
الجفاف وحرب إيران يفاقمان معاناة المزارعين في الولايات المتحدة
خبراء يحذرون من دخول السندات الأمريكية منطقة الخطر.. تفاصيل
وزير الخارجية يؤكد اهتمام الدولة بتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
بسبب إغلاق مضيق هرمز.. الفاو تحذر من أزمة أسعار بقطاع الأغذية الزراعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير أردني سابق: استمرار حرب طهران وواشنطن يؤدي إلى أضرار سياسية واقتصادية وأمنية بالشرق الأوسط

حرب إيران
حرب إيران
هاني حسين

قال الدكتور  محمود الخرابشة وزير الدولة الأردني السابق، إنّ البيان المشترك الصادر عن روسيا والصين بشأن التطورات في الشرق الأوسط يعكس دعوة واضحة إلى الحلول الدبلوماسية ووقف التصعيد العسكري، مشيراً إلى أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة بالتعاون مع إسرائيل ضد إيران تركت انعكاسات خطيرة على المنطقة والعالم، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة والتوترات المرتبطة بمضيق هرمز وتأثيرها على مرور النفط والغاز والتجارة الدولية.

وأضاف في مداخلة عبر تطبيق zoom، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ البيان الروسي الصيني يحمل رسائل موجهة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران وجميع دول المنطقة بضرورة التوصل إلى اتفاقيات تنهي حالة الاحتقان والحرب، محذراً من أن استمرار التصعيد العسكري سيؤدي إلى أضرار سياسية واقتصادية وأمنية واسعة في الشرق الأوسط، ويهدد الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة.

وتابع أن واشنطن وتل أبيب أدركتا أن العمليات العسكرية لم تحقق هدف إسقاط النظام الإيراني، في وقت تؤكد فيه طهران استعدادها للتفاوض والوصول إلى حلول دبلوماسية تحفظ مصالحها وسيادتها.

وأشار محمود الخرابشة إلى أن أي خطوات تتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز أو تنظيم الملاحة فيه ستنعكس بصورة سلبية على إمدادات النفط والغاز والتجارة العالمية، مؤكداً أن المضيق يمثل أحد أهم الممرات المائية الدولية.

وشدد على ضرورة العودة إلى الحلول السياسية وتفعيل القانون الدولي، محذراً من أن تجدد الهجمات العسكرية سيقود إلى تصعيد أكبر ستكون له آثار خطيرة على المنطقة والعالم.

إيران امريكا طهران مضيق هرمز اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الأهلي

محمد عبدالجليل: الأهلي سيتوّج بالدوري المصري

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

الطماطم

انفراجة قريبة في أسعار الطماطم.. متى يبدأ الانخفاض الحقيقي؟

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

الذهب

فجوة سعرية .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بمصر

ترشيحاتنا

إسبانيا

إسبانيا: ما قامت به إسرائيل تجاه نشطاء أسطول غزة عملا وحشيا ينتهك القوانين الدولية

لدكتور حسام علي صالح، استشاري تنمية الموارد البشرية والعلاقات الأسرية

حسام علي صالح: السوشيال ميديا تصنع ضغوطًا وهمية للنجاح

السعودية

وزير الخارجية السعودي: نرحب بالجهود الأمريكية لاستعادة الأمن في مضيق هرمز

بالصور

للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة .. الشرقية تناقش آليات إقامة «شلتر» بالعاشر من رمضان|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها
جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها
جفاف الأنف.. أسباب قد لا تتوقعها

بالستان الجريء.. زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها

بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها
بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها
بالستان الجرئ..زوجة طارق العريان تثير الجدل بجمالها

بسمة عطا تنتهي من اللمسات الأخيرة لألبومها الجديد وتستعد لطرحه بعد العيد

بسمة عطا
بسمة عطا
بسمة عطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد