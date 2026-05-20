الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

التليفزيون الإيراني : عبور 5 ناقلات نفط عملاقة من مضيق هرمز

محمود نوفل

أعلن التلفزيون الإيراني اليوم "الأربعاء" عبور 5 ناقلات نفط عملاقة من مضيق هرمز بعد التنسيق مع الحرس الثوري.

وكشفت وكالة رويترز للأنباء اليوم الأربعاء أن بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن وشركة كبلر، تظهر أن ناقلتين صينيتين عملاقتين تحملان أربعة ⁠ملايين برميل من ‌النفط الخام من الشرق الأوسط خرجتا من مضيق هرمز  بعد انتظار ⁠دام أكثر من شهرين في الخليج.

وأشارت رويترز في تقرير لها، إلى أن البيانات أظهرت أنه جرى ⁠تحميل مليوني برميل من خام البصرة العراقي على ناقلة النفط العملاقة (يوان جوي يانج) التي ترفع ​العلم الصيني في 27 فبراير، أي قبل يوم واحد من بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ووفقا للبيانات فإنه ⁠من المتوقع أن تصل الناقلة التي ​استأجرتها شركة ​يونيبك وهي الذراع التجارية لسينوبك، أكبر شركة تكرير في آسيا، إلى ‌ميناء شويدونج بالقرب من مدينة ماومينج ​بإقليم جوانجدونج الجنوبي، في الرابع من ⁠يونيو لتفريغ حمولتها.

وأظهرت ​البيانات أن ناقلة النفط ⁠العملاقة (أوشن ‌ليلي) التي ترفع علم هونج كونج شحنت مليون برميل من كل من خام الشاهين القطري وخام البصرة ‌العراقي بين أواخر فبراير وأوائل مارس.

ومن المتوقع أن تصل الناقلة، المملوكة لشركة سينوكيم الصينية الكبرى، إلى ميناء ​تشوانتشو في إقليم فوجيان الشرقي في الخامس من يونيو لتفريغ حمولتها.

إيران مضيق هرمز سينوكيم الصينية الكبرى النفط الكويتي الحرس الثوري الإيراني

