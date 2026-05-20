بعد موجة التراجع.. مفاجآت جديدة وراء ارتفاع أسعار السيارات في مصر

عاد ملف أسعار السيارات إلى صدارة اهتمامات المواطنين خلال الفترة الأخيرة، بعدما شهد السوق حالة من الهدوء النسبي أعطت انطباعًا بإمكانية استمرار الاستقرار وانخفاض الأسعار، إلا أن التطورات الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية أعادت المشهد إلى نقطة مختلفة، لتظهر موجة جديدة من الارتفاعات أثارت تساؤلات المستهلكين حول أسباب عودة الأسعار للصعود مجددًا.

مرحلة جديدة من الترقب

وبين تغيرات سعر العملة، وارتفاع تكاليف الشحن، وسلوكيات السوق، تتداخل عدة عوامل تؤثر بشكل مباشر على حركة البيع والشراء، وتدفع قطاع السيارات للدخول في مرحلة جديدة من الترقب وعدم وضوح الرؤية خلال الفترة الحالية.

التراجع والاستقرار داخل السوق

وكشف إسلام رجب، صانع المحتوى المتخصص في السيارات، عن الأسباب التي دفعت أسعار السيارات للارتفاع مجددًا بعد فترة من التراجع والاستقرار داخل السوق المصري، مؤكدًا أن السوق شهد خلال الأشهر الماضية حالة من الهدوء النسبي نتيجة توافر المعروض مقارنة بحجم الطلب.

استقرار سعر العملة

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين والإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن استقرار سعر العملة خلال الفترة الماضية ساهم بشكل كبير في توفير السيارات والسلع المختلفة داخل الأسواق، الأمر الذي أدى إلى زيادة المعروض وحدوث حالة من التباطؤ في حركة البيع والشراء.

التقلبات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الشحن

وأضاف أن التوترات الإقليمية الأخيرة، إلى جانب التقلبات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الشحن، أعادت الضغوط إلى سوق السيارات مرة أخرى، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على الأسعار.

احتمالية ارتفاع الأسعار

وأشار إلى أن بعض التجار استغلوا مخاوف المستهلكين من احتمالية ارتفاع الأسعار أو حدوث نقص في المعروض، ما ساهم في إعادة تنشيط السوق وتحريك الأسعار تدريجيًا نحو الارتفاع.

زيادات جديدة محتملة

وأوضح أن بعض آليات السوق تعتمد على خلق حالة من القلق لدى المستهلك، عبر ترسيخ فكرة أن السيارة قد تصبح أقل توافرًا خلال الفترة المقبلة، وهو ما يدفع البعض لاتخاذ قرار الشراء سريعًا خوفًا من زيادات جديدة محتملة في الأسعار.