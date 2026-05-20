مصرع فرد أمن بوزارة الثقافة دهسًا أسفل عجلات سيارة مسرعة بالعجوزة

لقي فرد أمن يعمل بوزارة الثقافة مصرعه، بعدما أطاحت به سيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق بمنطقة العجوزة التابعة لمحافظة الجيزة، فيما فر قائد السيارة هاربًا عقب الحادث، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبطه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود حالة وفاة بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل الواقعة.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن سيارة مسرعة صدمت فرد أمن يعمل بوزارة الثقافة خلال عبوره الطريق، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته، بينما فر قائد السيارة من مكان الحادث قبل القبض عليه.

وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية السيارة وضبط قائدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.