حصل عليها دون علم والده.. ضبط طفل يقود سيارة برعونة في كفرالشيخ

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام طفل بقيادة سيارة "ملاكى" والسير برعونة والإصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها بكفر الشيخ.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 مايو الجارى وحال سير القائم على النشر بسيارته بأحد الشوارع بكفر الشيخ اصطدمت به من الخلف سيارة يقودها طفل تسير برعونة مما أدى لحدوث تلفيات بسيارته.

وتم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو (سارية التراخيص) ومالكها وقائدها وقت إرتكاب الواقعة طالب – 15 سنة “لا يحمل رخصة قيادة”، وبسؤال مالك السيارة قرر بتحصل نجله على السيارة دون علمه وقيادتها للتنزه.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.