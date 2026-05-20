طلب بإعفاء «إنستا باي» والمواقع التعليمية من استهلاك الإنترنت.. وإنهاء أزمة ضعف الشبكات قبل 2026

أكدت الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنها طالبت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باستثناء المواقع التعليمية والحكومية وتطبيق InstaPay من الاستهلاك ضمن باقات الإنترنت، في إطار تخفيف الأعباء على المواطنين ودعم الخدمات الأساسية.

تشغيل مجاني للمواقع التعليمية و«إنستا باي»

وأوضحت عبد الناصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر، أن المواقع التعليمية والحكومية، إلى جانب تطبيق «إنستا باي»، يتم تشغيلها حاليًا بشكل مجاني دون احتسابها من باقات الإنترنت الخاصة بالمستخدمين.

مطالبة بإلغاء ضريبة الإنترنت والمحمول

كما طالبت بإلغاء ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% المفروضة على خدمات الإنترنت ومكالمات المحمول، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها تقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية.

خطة لتحسين جودة الشبكات

وأشارت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أن رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعهد بتحسين جودة الخدمة والعمل على إنشاء أبراج جديدة لتقوية شبكات المحمول في عدد من المناطق المختلفة.

وأكدت أن أزمة ضعف الشبكات سيتم حلها بالكامل بحلول نهاية عام 2026، مع استمرار خطط تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات في مصر.