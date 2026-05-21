استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد،وفدًا من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة القبطان حسين الشاذلي مدير عام ميناء غرب بورسعيد، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات التنموية والاستثمارية، ودعم خطط التوسعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ

محافظ بورسعيد يناقش سبل تعزيز التعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

جاء اللقاء في إطار تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بالتنمية الاقتصادية، والعمل على تحقيق التكامل بين المشروعات والخطط التنموية بما يحقق أقصى استفادة من المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها بورسعيد.

وخلال اللقاء، تم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بفرص التعاون المشترك في مجالات تنمية الموانىء، ومناقشة آليات دعم التوسعات الصناعية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتهيئة المناخ الملائم للتنمية المستدامة.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم الكيانات الداعمة لخطط التنمية والاستثمار، مشيرًا إلى أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتحقيق المزيد من النجاحات في المجالات الصناعية والاقتصادية.