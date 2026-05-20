قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روح نادي لا يموت.. شبانة يعلق على تتويج الزمالك بالدوري الممتاز
بعد حسم الدوري .. أول تعليق طريف من محمد هنيدي لجماهير الزمالك
الأهلي يخصم 15% من عقود لاعبيه بعد خسارة بطولة الدوري
إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالبحيرة
هدفنا تطوير مهارات الطلبة من سن 6 سنوات.. «ريانة برناوي» رائدة الفضاء السعودية تكشف الشروط |فيديو
أيمن الرمادي يهنئ الزمالك بعد التتويج: موسم يُدرّس في العطاء والتفاني والوفاء
ترامب: لن نخفف العقوبات المفروضة على إيران حتى يتم توقيع اتفاق
رائدة الفضاء السعودية: إطلاق النسخة الثانية من مسابقة «الفضاء مداك» بمشاركة طلاب من العالم العربي|فيديو
آخر تحديث لعيار 18 في الصاغة.. اعرف وصل كام
أستون فيلا يكتسح فرايبورج بثلاثية ويتوج بطلا للدوري الأوروبي
عدالة السماء نزلت على الغلابة.. أول تعليق من عمرو أديب بعد تتويج الزمالك بالدوري
أبو العينين يهنئ الزمالك بالدوري.. ويوجه التحية لجماهير الكرة المصرية التي أشعلت المنافسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسبب تطاير السقف .. استدعاء أكثر من 16 ألف شاحنة برونكو بسبب عيب خطير

عيوب فورد برونكو
عيوب فورد برونكو
عزة عاطف

تواجه شركة فورد الأمريكية الرائدة في صناعة المحركات أزمةً فنيةً جديدةً انضمت إلى سلسلة الاستدعاءات المتلاحقة التي تلاحق طرازاتها مؤخرًا؛ حيث أعلنت الشركة رسميًا عن إطلاق حملة استدعاءات موسعة تشمل أكثر من 16 ألفًا و200 شاحنة من طراز فورد برونكو الشهير المخصص للمهام الوعرة. 

وجاء هذا الإجراء الحمائي العاجل عقب رصد خلل مصنعي جسيم يتسبب في تشقق السقف الصلب القابل للإزالة وتفككه تمامًا أثناء القيادة على السرعات العالية، مما يهدد بانفصال أجزاء كاملة منه وتطايرها في الهواء، وهو ما يشكل خطورة بالغة على سلامة ركاب المركبة والسيارات المحيطة بها على الطرقات السريعة.

تفكك القشرة الخارجية للسقف الصلب بفعل العوامل الجوية

أوضحت التقارير الهندسية الرسمية الصادرة عن الصانع الأمريكي أن المعضلة الفنية تتركز تحديدًا في الأسقف الصلبة المجهزة بها طرازات فورد برونكو ذات الأبواب الثلاثة والأبواب الخمسة؛ إذ تبين أن القشرة الخارجية للسقف معرضة للتشقق والتحلل الميكانيكي نتيجة عدم جودة المواد المستخدمة. 

وأرجعت فورد جذور المشكلة إلى الشركة الموردة للأسقف، مؤكدةً أن عمليات معالجة وتصنيع المواد لم تكن مثاليةً أو مطابقةً للمواصفات القياسية، مما يجعل تلك الألواح العلوية ضعيفةً وممتصةً للرطوبة والحرارة، وبالتالي تبدأ في التفكك والانفصال عن هيكل الشاحنة بعد التعرض المستمر والطويل للعوامل الجوية المتقلبة.

طرازات ولينكون كورسير تدخل دائرة الاستدعاءات المتزامنة

شملت حملة التصحيح الفني شاحنات فورد برونكو ذات الثلاثة أبواب المصنعة في الفترة الممتدة بين 23 سبتمبر 2020 و13 يناير 2022، بالإضافة إلى النسخ ذات الخمسة أبواب التي خرجت من خطوط الإنتاج بين 23 سبتمبر 2020 و22 أكتوبر 2021. 

ولم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، بل أطلقت الشركة حملة استدعاء منفصلة ومتزامنة طالت طرازات أخرى ضمت سيارات فورد إسكيب موديل 2026 وشقيقتها الفاخرة لينكون كورسير موديل 2026، مما يضع الإدارة الهندسية للشركة تحت ضغط لوجيستي هائل لإصلاح هذا الكم الضخم من السيارات المبيعة.

انتظار طويل لقطع الغيار وتوقعات استقرار الأزمة بحلول عام 2027

بالرغم من اعتراف فورد الفوري بالخلل وتعهدها بتبديل الأسقف المتضررة مجانًا بالكامل عبر شبكة وكلائها المعتمدين، إلا أن الملاك يواجهون حاليًا فترة انتظار طويلة نسبيًا قبل وصول قطع الغيار البديلة والمطورة إلى مراكز الصيانة نظير أزمات التوريد. 

ويتوقع محللو أسواق السيارات أن تتسبب هذه الانسحابات المتكررة في التأثير سلبًا على القيمة السوقية للمركبات المستعملة، وسط تطلعات قوية بأن تنجح المجموعة في إنهاء عمليات الإصلاح وتجاوز التداعيات التجارية لهذه العيوب المصنعية بشكل كامل واستعادة ثقة المستهلكين بحلول عام 2027.

استدعاء شاحنات فورد برونكو عيوب فورد برونكو أسعار سيارات لينكون سعر فورد إسكيب عزل سيارات فورد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

العداد الكودي

رفض تحويل العداد الكودي لقانوني إذا لم تكن من هذين الفئتين

الأرصاد

بعد موجة الـ40.. الأرصاد تعلن مفاجأة في درجات الحرارة وتحذر من رياح وأتربة تضرب هذه المناطق

توروب

مفاجأة مدوية.. تطورات جديدة بشأن مصير توروب مع الأهلي

سعر الدولار اليوم

انخفاض مفاجيء.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك

الذهب

الجنيه نزل 500.. انخفاض في أسعار الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر الذهب عيار 21 الآن.. وصل كام؟

ترشيحاتنا

عبد الحليم علي

عبد الحليم علي: بطولة لن ينساها التاريخ لنادي الزمالك

عدي الدباغ

الدباغ: الجمهور ساندنا وموسم صعب وتخطينا الخروج من الكونفدرالية

عبد الله السعيد

عبد الله السعيد: دعم الجماهير علامة فارقة واستطعنا بفضل المشجعين

بالصور

يارا السكرى تثير الجدل بجمالها فى مهرجان كان

يارا السكرى تثير الجدل بجمالها فى مهرجان كان
يارا السكرى تثير الجدل بجمالها فى مهرجان كان
يارا السكرى تثير الجدل بجمالها فى مهرجان كان

بقيادة مصر والمغرب.. مبيعات السيارات الكهربائية في أفريقيا ترتفع 525%

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

5 مشروبات صيفية ومنعشة من الفواكه الاستوائية

5 مشروبات صيفية و منعشة من الفواكه الاستوائية
5 مشروبات صيفية و منعشة من الفواكه الاستوائية
5 مشروبات صيفية و منعشة من الفواكه الاستوائية

مهرجان وموكب السيارات الكلاسيكية يجوب شوارع مصر الجديدة.. بالفيديو

السيارات الكلاسيكية
السيارات الكلاسيكية
السيارات الكلاسيكية

فيديو

السيارات الكلاسيكية

مهرجان وموكب السيارات الكلاسيكية يجوب شوارع مصر الجديدة.. بالفيديو

نقيب محمد هاني لاشين

حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد