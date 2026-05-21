الحكومة: استعدادات مكثفة لعيد الأضحى واستقرار السوق وتوافر السلع

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه هناك توجيهات لكل المحافظات لاستقبال عيد الأضحى ورفع جاهزية الأجهزة الخدمية .



وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، : غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة على مستوى كل محافظة والعمل على رفع جاهزية المرافق المختلفة ".



وتابع محمد الحمصاني :" الاستمرار في متابعة استقرار الأسواق وتوافر السلع بالأسعار المناسبة خلال فترة عيد الأضحى ".



واكمل محمد الحمصاني :" نعمل على ضخ كميات كافية من السلع لمنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار ".



ولفت محمد الحمصاني :" لدينا مخزون استراتيجي كافي من السلع ووزير التموين اكد أن المخزون يتجاوز 6 أشهر ويتجاوز عام كامل في بعض السلع".

