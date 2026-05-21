حكاية عزيمة وإيمان.. سفير الإمارات بالقاهرة يهنئ الزمالك بعد فوزه بالدوري

هنأ سفير دولة الإمارات في القاهرة حمد الزعابي، نادي الزمالك بالفوز ببطولة الدوري.

فوز الزمالك بالدوري

وكتب الزعابي عبر حسابه على منصة إكس: «ألف مبروك لنادي الزمالك حصوله على بطولة الدوري المصري، بعد موسم استثنائي ظلت فيه الإثارة حاضرة حتى اللحظة الأخيرة».

وأكمل: «لقب لم يكن مجرد انتصار، بل حكاية عزيمة وإيمان أثبت فيها الزمالك أن المجد يُصنع بالصبر، وأن الكبار لا يغيبون عن منصات التتويج».

واختتم: «هنيئًا لجماهير الأبيض هذا الفرح المستحق، وهنيئا للكرة المصرية بموسم سيظل خالدا في الذاكرة بما حمله من تنافس وجمال وإثارة حتى آخر اللحظات».

وتوج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

وشهدت المباراة تفوقًا واضحًا للفريق الأبيض، الذي نجح في تسجيل هدف التقدم مبكرًا عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة الثامنة، قبل أن يواصل ضغطه الهجومي طوال اللقاء.

كما تألق محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 56، ليحافظ على تقدم فريقه ويقربه من حسم اللقب.

وألغى حكم اللقاء هدفًا ثانيًا لصالح الزمالك مع بداية الشوط الثاني، بعد العودة إلى تقنية الفيديو «VAR».

فيما أجرى معتمد جمال عدة تغييرات للحفاظ على تفوق الفريق، أبرزها مشاركة ناصر منسي بدلًا من البرازيلي خوان بيزيرا.