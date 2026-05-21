محاكمة 87 متهما في خلية داعش مدينة نصر.. السبت

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، السبت المقبل الموافق 23 مايو 2026، محاكمة 87 متهما في القضية رقم 17628 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، لاتهامهم بالانضمام لجماعة داعش الإرهابية.

وجاء في أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من عام 2022 وحتى نوفمبر 2023، المتهمون من الأول وحتى الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسوا وتولوا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.