تأجيل محاكمة 37 متهما في قضية خلية التجمع

قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 37 متهما في القضية رقم 13749 لسنة2024، جنايات التجمع، لجلسة 26 نوفمبر.

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون القترة من 1992وحتي 22 مايو لسنة 2024، المتهمون انضموا لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف في تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن انضم لجماعة الإخوان، ووجه للمتهمين تهم تمويل الإرهاب.