قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إيران تعلن اعتقال 500 جاسوس بتهمة تسريب معلومات لجهات معارضة

القسم الخارجي

أعلنت السلطات الإيرانية، اعتقال نحو 500 جاسوس بتهم تتعلق بتسريب معلومات إلى جهات تعتبرها طهران معادية، وفق ما أكده قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان يوم الأحد. 

وأوضح رادان، أن قرابة نصف هذه القضايا مرتبطة بحوادث وصفها بالخطيرة، مشيراً إلى أن بعض الموقوفين متهمون بتزويد أطراف خارجية بإحداثيات مواقع محددة، فيما يُشتبه في قيام آخرين بتصوير أماكن تعرضت لغارات وإرسال تلك المواد إلى الخارج، من دون الكشف عن توقيت تنفيذ الاعتقالات.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الأجهزة الأمنية نفذت عمليات توقيف في عدة مناطق من البلاد خلال اليوم نفسه. ففي شمال غربي إيران، ذكرت وكالة "تسنيم" أن السلطات اعتقلت 20 شخصاً بناءً على اتهامات صادرة عن مكتب المدعي العام المحلي تتعلق بإرسال معلومات حول مواقع عسكرية وأمنية إلى إسرائيل.

كما أشارت الوكالة، إلى اعتقال عشرة أشخاص في شمال شرقي البلاد، وهي منطقة لم تشهد بشكل كبير غارات جوية، حيث وُجهت لبعضهم تهم بجمع معلومات عن منشآت حساسة وبنى تحتية اقتصادية.

ونقلت "تسنيم" عن فرع محلي لاستخبارات الحرس الثوري قوله إن ما وصفه بـ"العدو الصهيوني والولايات المتحدة" يسعيان، إلى جانب العمليات العسكرية، إلى تشغيل جواسيس وعناصر محلية لإثارة اضطرابات داخلية.

وفي غرب إيران، ذكرت شبكة أخبار الطلاب أن السلطات احتجزت ثلاثة أشخاص في إقليم لورستان بتهمة محاولة إثارة البلبلة في الرأي العام وإحراق رموز مرتبطة بفترة الحداد.

