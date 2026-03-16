عاجل
السعودية والإمارات تتفقان على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة
مطالب برلمانية بتوسيع التسهيلات الضريبية لتعزيز الاستثمار ودمج الاقتصاد غير الرسمي
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين 16-3-2026
الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات
تعرف على خدمات الدولة المحروم منها المحكوم عليهم في قضايا الأسرة
مدرب الترجي: الفوز على الأهلي مهم قبل لقاء العودة في القاهرة
ترامب يحذر الناتو من "عواقب قاسية للغاية" إذا لم يدعم موقف واشنطن تجاه إيران
مفاجأة| سفير مصر السابق بـ تل أبيب: نتنياهو يختبئ في غرفة محصنة تحت المسجد الأقصى
إيران تعلن اعتقال 500 جاسوس بتهمة تسريب معلومات لجهات معارضة
موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الترجي في إياب دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا
خسارة الأهلي أمام الترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
ماكرون يدعو إيران لوقف الهجمات فورًا ويطالب بتأمين الملاحة في مضيق هرمز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

تعرف على خدمات الدولة المحروم منها المحكوم عليهم في قضايا الأسرة

قضايا الأسرة
قضايا الأسرة
إسلام دياب

أصدر وزير العدل قرارا بشأن عدم استفادة المواطنين الصادر ضدهم أحكام قضائية بدعم الدولة.


وجاء القرار رقم 896 لسنة 2026، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وعلى القانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة، وعلى القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي، وبعد أخذ رأى الوزارات والجهات المعنية.

قرر المادة الأولى، كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة تطبيقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات، يستوجب قيام الجهات الواردة أدناه - متى اتصل علمها بالحكم - بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المبينة بهذا القرار، إذا طلب المحكوم عليه الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، وذلك لحين أدائه ما تجمد في ذمته من دين نفقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال، ولا يرفع التعليق إلا بتقديم المحكوم عليه شهادة تفيد براءة ذمته للجهة القائمة بالتعليق ويلتزم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار هذه الجهات بالمحكوم عليهم المدينين، والذين سددوا مديونياتهم.


أولا: وزارة التضامن الاجتماعي:
إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوى الإعاقة.

ثانيا: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:
خدمات منظومة كارت الفلاح.
خدمات منظومة صرف الأسمدة الزراعية.
خدمات منظومة تسجيل الحصر الزراعي.

ثالثا: وزارة المالية خدمات مصلحة الجمارك:
إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.

رابعا: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:
تركيب عداد كهرباء جديد
تغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء
الحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء

خامسا: وزارة التموين والتجارة الداخلية:
إصدار بطاقة تموين جديدة
استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين
إضافة مواليد على بطاقة التموين

سادسا: وزارة التنمية المحلية المحليات - الوحدات المحلية:
إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية.
إصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام.

إصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق.
إصدار أو تجديد التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.

سابعا: وزارة الإسكان والمرافق:
الخدمات التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة الواردة في القوائم الرسمية المقدمة على البوابات الإلكترونية مثل: خدمات تراخيص البناء - التشغيل - المحال -المرافق - التصالح - تخصيص الأراضي - خدمات التقنين - تراخيص الإعلان.

ثامنا: وزارة العدل:
خدمات الشهر العقاري والتوثيق.

تاسعا: وزارة السياحة والآثار:
إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.
إصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي

عاشرا: وزارة القوى العاملة:
إصدار أو تجديد تصاريح مزاولة العمل للأجانب
إصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.

حادي عشر: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة:
الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية، وجميع الخدمات التي تؤديها المحليات بالمدن الجديدة مثل: طلبات تراخيص البناء - طلبات توصيل المرافق - طلبات التصالح وتقنين الأوضاع - تراخيص تشغيل المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية - طلبات تخصيص أو تقنين الأراضي - إصدار التراخيص والإشغالات.

وزير العدل وزارة العدل نفقة نفقة زوجية محكمة الأسرة قضايا الأسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

نزل 2000 جنيه من القمة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

حقيقة مقتل نتنياهو

نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

عيد الفطر2026

الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. موعد عيد الفطر 2026 وفق الحسابات الفلكية

المتهمتان

حيلة عند ماكينة الـATM.. الداخلية تضبط سيدتين استبدلتا بطاقة بنكية لمواطن واستولتا على أمواله

الطماطم

الكيلو بـ 35 جنيهًا.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

زيادة الحد الأدنى للأجور 2026

مفاجآة خلال ساعات.. الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور | هيوصل كام؟

الصلاة

الحزن بيموت.. أب يلحق بنجله وقت صلاة الجنازة عليه في مشهد مهيب بالمنوفية

ترشيحاتنا

حفل الأوسكار

الأوسكار 2026.. إيمي ماديجان أفضل ممثلة مساعدة

نيكول كيدمان

نيكول كيدمان بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء بحفل الأوسكار .. صور

الفنان العالمي جاك أوكونيل

جاك أوكونيل بأنياب مصاصي الدماء على السجادة الحمراء بحفل جوائز الأوسكار

بالصور

سقوط ممثل شهير على درج حفل توزيع جوائز الأوسكار .. صور

حفل الأوسكار
حفل الأوسكار
حفل الأوسكار

مرشح لجائزة أفضل ممثل .. وصول ليوناردو دي كابريو لحفل جوائز الأوسكار 98

ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو

النجمات يتألقن في حفل توزيع جوائز الأوسكار .. شاهد

حفل توزيع جوائز الأوسكار
حفل توزيع جوائز الأوسكار
حفل توزيع جوائز الأوسكار

مسلسل على قد الحب الحلقة 26 .. أحمد سعيد عبد الغني يقع في مأزق جديد بعد تهديد محامي نيللي كريم له

احمد سعيد عبد الغني
احمد سعيد عبد الغني
احمد سعيد عبد الغني

فيديو

مفاجأت في قضية فتاة بورسعيد

دبلتي كانت لسه في إيديها.. خطيب فتاة بورسعيد يكشف تفاصيل العثور عليها متوفاة داخل منزل أسرته

منة فضالي

حقيقة الخلاف بين منة فضالي وياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد