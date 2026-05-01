مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1-5-2026 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الجمعة 1 مايو 2026، جدولًا حافلًا بالمباريات القوية في مختلف البطولات المحلية والعالمية، حيث تتجه الأنظار نحو قمة الكرة المصرية المرتقبة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات مرحلة التتويج بالدوري الممتاز، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا بين الغريمين التقليديين.

مواجهات قوية في الدوري المصري

تنطلق مباريات الدوري المصري الممتاز بثلاث مواجهات مهمة، حيث يلتقي سيراميكا كليوباترا مع المصري في تمام الخامسة مساءً، في مباراة يسعى خلالها الفريقان لتحسين موقعهما في جدول الترتيب.

وفي التوقيت ذاته، يواجه بيراميدز نظيره إنبي في لقاء لا يقل أهمية، خاصة مع طموحات بيراميدز في المنافسة على الصدارة.

أما القمة المنتظرة، فتجمع بين الزمالك والأهلي في تمام الثامنة مساءً، وسط ترقب جماهيري كبير لما تحمله من إثارة وندية.

مواجهات إنجليزية مثيرة

في الدوري الإنجليزي الممتاز، يلتقي ليدز يونايتد مع بيرنلي في تمام العاشرة مساءً، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لحصد نقاط ثمينة في مشوارهما بالمسابقة.

منافسات أوروبية متوازنة

تشهد الملاعب الإسبانية مواجهة بين جيرونا وريال مايوركا في تمام العاشرة مساءً، ضمن منافسات الليجا.

وفي إيطاليا، يلتقي بيزا مع ليتشي في تمام التاسعة و45 دقيقة مساءً، في مواجهة متكافئة نسبيًا بين الفريقين.

نهائي إماراتي مرتقب

تُختتم مباريات اليوم بمواجهة قوية في نهائي كأس رابطة المحترفين الإماراتية، حيث يلتقي العين مع الوحدة في تمام السادسة و45 دقيقة مساءً، في صراع على اللقب يُنتظر أن يكون حافلًا بالإثارة، وينقل عبر قناة AD Sports HD.