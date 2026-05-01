كمال درويش: مباراة القمة تحدد هوية بطل الدوري.. وأتمنى استمرار معتمد جمال

قال دكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، إن المشاكل في الأندية المصرية كثيرة ومتنوعة، وليس في الزمالك فقط، الأمر أصبح عاديًا بالنسبة لنا، لكن الإدارة الحالية نجحت في تخطي الأمر.

وتابع "درويش" في تصريحات هاتفية لإذاعة الشباب والرياضة عبر برنامج ساعة رياضة، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك خارج التوقعات دائمًا، لكنها ستكون حاسمة في تحديد هوية بطل الدوري هذا الموسم، الأمر كله يعتمد على التوفيق في الملعب.

وأضاف الرئيس التاريخي لنادي الزمالك: تجربة معتمد جمال ناجحة، وأتمنى استمراره مع الفريق الموسم القادم، والتوفيق للزمالك.

وأنهى دكتور كمال درويش حديثه: أتوقع مواصلة الزمالك لتفوقه هذا الموسم، ومباراة القمة ستكون حاسمة للقب بطولة الدوري.