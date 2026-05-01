كمال درويش: الزمالك سيتوج بالدوري والكونفدرالية.. ومشاكل القيد تتحل بالهدوء

أكد دكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن مشاكل إيقاف القيد لنادي الزمالك ليست بجديدة على النادي أو الجماهير، مشددًا على أن الأمور ستُحل بكل هدوء.

وتابع "درويش" في تصريحات هاتفية لإذاعة الشباب والرياضة عبر برنامج ساعة رياضة، مجالس الإدارات السابقة نجحت في حل 10 قضايا سابقة، بالتالي الحديث عن 15 قضية أو أكثر ليس فيه جديد، الأمور سيتم حلها في الوقت المناسب للنادي وبكل هدوء، الأهم استمرار عزل الفريق عن كل المشاكل.

وأضاف الرئيس التاريخي لنادي الزمالك: مباراة القمة ستكون حاسمة في تحديد هوية بطل الدوري المصري هذا الموسم رغم كونها خارج التوقعات دائمًا.

واختتم دكتور كمال درويش حديثه: الهدوء سيقود الزمالك للتتويج بلقبي الدوري والكونفدرالية، والأبيض فاجىء الجميع الموسم الحالي.