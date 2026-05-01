معتمد جمال يرفض إبلاغ اللاعبين بتشكيل الزمالك قبل قمة الأهلى خوفا من التسريب

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن فرض معتمد جمال المدير الفني للزمالك حالة من السرية التامة داخل الفريق قبل مواجهة القمة المرتقبة أمام الأهلي، ورفض إعلان التشكيل الأساسي أو إجراء تقسيمات واضحة في المران الأخير، وذلك بهدف منع تسريب أي معلومات للمنافس وإرباك الحسابات الفنية.

وأكد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، المدير الفني قال للاعبين إن التشكيل الأساسي سيتم الكشف عنه خلال المحاضرة الفنية التي تسبق انطلاق المباراة مباشرة، في خطوة تهدف إلى زيادة التركيز داخل المعسكر ومنح الفريق أفضلية تكتيكية قبل اللقاء الحاسم.

ويأتي هذا القرار في ظل أهمية مواجهة القمة، التي قد تلعب دورًا مؤثرًا في تحديد ملامح المنافسة على لقب الدوري خلال المرحلة الحالية من البطولة.