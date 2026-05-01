أحمد رضوان: سبب وحيد لاختلاف مستوى زيزو وإمام عاشور بين الأهلي والزمالك

كشف أحمد رضوان، لاعب الأهلي السابق، أسباب اختلاف مستوى الثنائي أحمد سيد زيزو وإمام عاشور في الأهلي مقارنة بما كانا عليه في الزمالك، مؤكدًا أن جماهير القلعة الحمراء تشعر بالحزن بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.



وقال أحمد رضوان، خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «مباريات القمة يجب فيها نسيان كل الأجواء والأحداث السابقة، فهي بطولة في حد ذاتها».



وأضاف: «لاعبو الأهلي حالتهم النفسية ليست في أفضل حال، ويحتاجون إلى الفوز في هذه المباراة حتى لا يخرجوا بموسم صفري، خاصة أن مباراة القمة بطولة خاصة».



وتابع: «لاعبو الأهلي أزعجوا الجماهير، وهناك مشاكل فنية داخل الفريق، يتحمل جزءًا منها الجهاز الفني بقيادة توروب».



وأوضح: «الأهلي في تعاقداته يسعى لوجود أكثر من بديل في نفس المركز».



وأكد: «الجماهير هي الرقم واحد، وكل الأندية تمر بفترات صعبة، ويجب على جماهير الأهلي مساندة الفريق من أجل تجاوز أزمته الحالية».



واختتم: «اختلاف مستوى زيزو وإمام عاشور في الأهلي عنه في الزمالك يعود إلى اختلاف الضغوط، حيث كانت أقل في الزمالك مقارنة بما هي عليه في الأهلي».