بميزات احترافية.. إليك أفضل هاتف ألعاب في 2026

شهدت ألعاب الهواتف المحمولة في عام 2026 تحولاً في تركيزها من السرعة القصوى إلى الأداء المستدام. ولمعالجة مشكلة انخفاض سطوع الشاشة وانخفاض معدل الإطارات التي تعاني منها الهواتف الذكية العادية أثناء جلسات اللعب المكثفة، يقدم المصنّعون أحدث التقنيات: معالجات Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، وبطاريات ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير، وأنظمة متطورة لإدارة الحرارة. سواء كنت تفضل هاتفًا مخصصًا للألعاب أو هاتفًا رائدًا تقليديًا يتمتع بأداء قوي، إليك أفضل هواتف الألعاب المتوفرة عالميًا في يونيو 2026.

ريد ماجيك 11 إس برو



صُمم جهاز Red Magic 11S Pro خصيصًا للمستخدمين الذين يُفضلون جلسات اللعب الطويلة ويرغبون في جهاز مُصمم خصيصًا لهذه التجربة. ركزت Red Magic بشكل كبير على الأداء المُستدام في هذا الطراز. ورغم أنه يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الرائد، إلا أن قدرته على الحفاظ على الأداء تعتمد على نظام التبريد AquaCore.

يجمع هذا النظام بين مروحة داخلية فعلية بسرعة 24000 دورة في الدقيقة ونظام تبريد سائل مفلور. من خلال اللوحة الخلفية الشفافة، يمكنك رؤية سائل التبريد غير الموصل للكهرباء وهو يُنقل بواسطة مضخات دقيقة من السيراميك. إنه حل معقد، ولكنه يمنع الهاتف بفعالية من التباطؤ تحت ضغط العمل الشديد.

جهاز ألعاب ريد ماجيك 11 إس برو



لدعم المعالج الرئيسي، تتضمن Red Magic شريحة RedCore R4 ثانوية تتولى معالجة الصوت، وردود الفعل اللمسية، والمؤثرات البصرية، مما يوفر موارد إضافية للعبة نفسها.

تعد الشاشة عبارة عن لوحة OLED بدقة 1.5K مقاس 6.85 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز. ولأن الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل مخفية أسفل الشاشة، فلا يوجد ثقب للكاميرا يقطع الشاشة.

يُزوّد ​​الجهاز ببطارية كبيرة سعتها 7500 مللي أمبير تدعم الشحن اللاسلكي والسلكي بقدرة 80 واط، ويحتوي الهاتف على أزرار لمسية سعوية بتردد 520 هرتز على الكتف لإدخال البيانات. أما من ناحية البرمجيات، فيعمل بنظام Red Magic OS 11.5، الذي يدمج الآن تقنية الذكاء الاصطناعي Google Gemini للترجمة الفورية والبحث عن الصور.