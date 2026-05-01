مدرب منتخب سوريا: توروب سبب أزمات الأهلي.. والزمالك يمتلك أفضلية في لقاء القمة

رباب الهواري

قال خالد غنيم مدرب منتخب سوريا، إن الدنماركي ييس توروب هو سبب أزمة النادي الأهلي بسبب عدم نجاحه في التعامل مع كوكبة اللاعبين الموجودين، مؤكدًا أن رحيل عدد من اللاعبين مثل محمد عبد المنعم ورامي ربيعة وسع الفوارق وزاد الفجوة في الجانب الدفاعي للأهلي.


وتابع "غنيم" في تصريحات لبرنامج ساعة رياضة على إذاعة الشباب والرياضة، أن الاختيارات والتعاقدات في الأهلي عشوائية جدًا، والمدرب لم ينجح في عمل التوليفة المناسبة، كل خطوط الفريق تعاني في وجود الدنماركي، وهذا يوضح ضعفه وعدم ملائمته لقيادة فريق بحجم الأهلي.

وأضاف غنيم: أزمة أوضة اللبس تحدث في أكبر أندية العالم، ولا يجوز مساواة كل اللاعبين ببعضهم، كل لاعب وله سعر وقيمة، نحن لسنا في مصلحة حكومية.

وواصل: بالنسبة لمباراة القمة، لا أحب التوقعات، الزمالك طامع في الفوز بعد خسارة الأهلي وفي نفس الوقت لا يريد أن يخسر، الأحمر يبحث عن استعادة كبرياؤه، والقصة في إيدين اللاعبين أي أنها نفسية وليست فنية، وتوروب لن يضيف شيء.

وأردف: الزمالك يمتلك أفضلية كبيرة في لقاء القمة ربما لن تكن موجودة خلال السنوات الأخيرة، والأهلي سيعاني كثيرًا.

واختتم خالد غنيم حديثه: منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن سيحقق أول مشاركة إيجابية في كأس العالم 2026، الفراعنة سيتأهلون للدور الثاني، وسنقدم مباريات قوية أمام بلجيكا وإيران ونيوزيلاندا.

