عبد الله السعيد وزيزو على أعتاب إنجاز تاريخي في قمة الأهلي والزمالك

أكد الناقد الرياضي خالد طلعت أن الثنائي عبد الله السعيد وأحمد سيد زيزو يسعيان للدخول في قائمة تاريخية تضم اللاعبين الذين سجلوا أهدافًا في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك بقميص الفريقين.

وأوضح طلعت عبر حسابه على “فيسبوك” أن القائمة تضم حاليًا 9 لاعبين، في انتظار انضمام اللاعب العاشر، والذي قد يكون أحد الثنائي السعيد أو زيزو حال نجاحه في التسجيل بقميص الفريق الآخر خلال مباريات القمة المقبلة.

وتشمل القائمة كلًا من: عبد الكريم صقر، مصطفى كمال طه، لبيب محمود، جمال عبد الحميد، حسام حسن، أحمد حسن، محمود كهربا، إمام عاشور، وأشرف بن شرقي.

مباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، في تمام الثامنة مساء غدٍ الجمعة الموافق 1 مايو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة حسم اللقب.

وتُذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري.

اشتعال المنافسة على لقب الدوري

اشتعل الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الجولة الرابعة من مرحلة التتويج، خاصة عقب تعادل الزمالك سلبيًا مع إنبي، وفوز بيراميدز على الأهلي بثلاثية نظيفة.

ترتيب مجموعة التتويج قبل الجولة الخامسة

يواصل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ما يزيد من قوة المنافسة في الجولات المقبلة.