مجدي عبدالغني: فوز الأهلي على الزمالك يمنح الدوري لبيراميدز ويضع توروب في مأزق

تحدث مجدي عبدالغني لاعب النادي الأهلي والكرة المصرية السابق، عن سيناريو قمة الأهلي والزمالك في الدوري، وتأثير نتيجتها على سباق اللقب هذا الموسم.

وأوضح عبدالغني، خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، أن فوز الأهلي على نادي الزمالك قد يصب في مصلحة نادي بيراميدز، حيث سيتوقف رصيد الزمالك عند 50 نقطة، وفي حال فوز بيراميدز على نادي إنبي سيصل إلى النقطة نفسها، مما يشعل المنافسة على لقب الدوري.

وأضاف أن الانتصار في القمة سيكون مهمًا لتهدئة جماهير الأهلي الغاضبة، والتي هاجمت الفريق عقب اللقاء الأخير، في سابقة نادرة بتاريخ النادي، مشيرًا إلى وجود أخطاء لا يمكن تجاهلها رغم تاريخ الأهلي الحافل بالبطولات.

وأكد عبدالغني أن الموسم الحالي يعد صعبًا على الأهلي في ظل عدم التتويج بأي بطولة حتى الآن، رغم استمرار فرصه في المنافسة على لقب الدوري، لكنه شدد على أن الأمور تبدو معقدة مع المستوى الحالي للفريق وتحت قيادة المدرب بيس توروب.

وأشار إلى أن توروب يواجه موقفًا صعبًا قبل مواجهة الزمالك، خاصة في ظل الغيابات وعدم الاستقرار على طريقة اللعب، لافتًا إلى معاناة ياسين مرعي من أزمة في السرعات، والتي ظهرت في مواجهة بيراميدز الأخيرة، بالإضافة إلى غياب المشاركة المستمرة لكل من بيكهام وهادي رياض، وهو ما قد يتسبب في أخطاء فردية تؤثر على الفريق خلال اللقاء المرتقب.