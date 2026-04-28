مجدي عبد الغني يكشف عن بديل محمد هاني في لقاء الزمالك

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني عن بديل محمد هاني في مباراة الاهلي والزمالك بالدوري بعد ايقاف لحصولك علي البطاقة الصفراء الثالثة

وكتب عبد الغني من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" أحمد عيد هو الظهير الأيمن الوحيد المتاح في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك بعد إيقاف محمد هاني

وسقط النادي الأهلي خسارة قاسية وتاريخية أمام بيراميدز بنتيجة ثلاث أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري.

وفشل الأهلي في استغلال تعادل غريمه التقليدي الزمالك مع إنبي للاقتراب منه على قمة بطولة الدوري المصري.