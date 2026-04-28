من المسئول عن هزيمة الأهلي القاسية أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة؟

انتقد الناقد الرياضي محمود الشيخ، أداء لاعبي النادي الأهلي، مؤكدًا أن الخسارة أمام بيراميدز جاءت منطقية وتعكس مستوى الفريق خلال الموسم الحالي.



وقال الشيخ، عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم نهاد سمير وأحمد دياب، إن الهزيمة تليق بما قدمه اللاعبون طوال الموسم، مشيرًا إلى أن الجماهير تشعر بصدمة كبيرة من بعض الأسماء الموجودة في الفريق، والتي لم تقدم المستوى المنتظر، معتبرًا أنها أسماء على الورق ولا تستحق ارتداء القميص الأحمر.



وأضاف أن الأهلي مر بسلسلة من النتائج السلبية هذا الموسم، أبرزها الخروج من البطولات المحلية، إلى جانب تراجع حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، وعدم ضمان التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا، فضلًا عن الخروج أمام الترج التونسي بالهزيمة ذهابا وإيابا.

وأشار إلى أن الأهلي كان يمتلك فرصة للعودة إلى المنافسة بعد تعثر الزمالك أمام إنبي، إلا أن اللاعبين لم يستغلوا الموقف، مقدمين أداءً مخيبًا للآمال.



وانتقد الشيخ مستوى المدرب الدنماركي ييس توروب، مؤكدًا أن أرقامه مع الفريق ضعيفة، واستمراره يعود إلى وجود شرط جزائي في عقده، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن إبرام هذا التعاقد.

