اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه من عُمان والأردن وبريطانيا وألمانيا لبحث التطورات الإقليمية
تامر عبدالمنعم يتحدى محمود حجازي: "البصمة" سيكشف المستور عن أشياء أخرى
خبير اقتصادي: التوقيت الصيفي يشجع حركة الاقتصاد أن تكون مبكرة
خبير: قد يتخطى سعر برميل النفط مستوى 150 دولارا
ألمانيا تنقلب على ترامب.. ميرتس: إيران تهين واشنطن في مفاوضات الحرب
الأزمة تشتعل بين تامر عبد المنعم ومحمود حجازي.. القصة الكاملة
شوبير يفجر مفاجآت: الأهلي يعيش أزمة كبيرة والوضع سيء للغاية
قبل عيد الأضحى ولا بعده؟.. موعد صرف مرتبات مايو رسميًا بعد قرار المالية
وزير الري: التحول الرقمي يضع هيئة المساحة كمرجع وطني للبيانات الجيومكانية
يتحصل على صورهم من أحد التطبيقات.. القبض على شخص يبتز المواطنين على الإنترنت
الفنان محمد فراج يشارك في أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قوانين الأسرة
روبيو : السيناريو المثالي في لبنان هو وجود جيش قوي يتولى تفكيك حزب الله
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أشعل أحمد شوبير ، الجدل بتصريحات نارية عقب خسارة النادي الأهلي أمام بيراميدز، في واحدة من أبرز مفاجآت الدوري هذا الموسم، كاشفًا عن أزمات عميقة داخل القلعة الحمراء.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي، إن الوضع داخل الأهلي «سيء للغاية»، مؤكدًا أن محاولات الإدارة بقيادة محمود الخطيب، إلى جانب سيد عبد الحفيظ وياسين منصور، لم تحقق النجاح المطلوب حتى الآن.


وأضاف أن الفريق يعاني من حالة عدم استقرار فني واضحة، خاصة مع تغيير الأجهزة الفنية أكثر من مرة خلال الموسم، بداية من المدرب ريبيرو، ثم عماد النحاس، وصولًا إلى مدرب أجنبي يمتلك خبرات أوروبية، لكن دون انعكاس حقيقي على الأداء داخل الملعب.
وأشار شوبير إلى أن جماهير الأهلي لا تهتم بمسميات المدربين بقدر اهتمامها بالنتائج، متسائلًا عن أسباب التراجع رغم امتلاك الفريق نفس العناصر التي حققت لقب الدوري في الموسم الماضي، مع تدعيمها بصفقات جديدة.
وأوضح أن الفريق يعاني من أخطاء دفاعية واضحة، إلى جانب غياب مهاجم صريح قادر على إنهاء الهجمات، فضلًا عن حالة الجدل المستمرة بشأن اختيارات التشكيل، ما بين لاعبين لا يقدمون الأداء المنتظر وآخرين يتم استبعادهم بشكل يثير التساؤلات.
كما شدد على أن جميع اللاعبين بعيدون عن مستواهم الطبيعي، لافتًا إلى أن الأهلي سبق واعترف بوجود أخطاء إدارية وفنية بعد الخسارة أمام الترجي، إلا أن الجماهير أصبحت مرهقة من تكرار نفس السيناريو.
وأكد أن تراجع النتائج وفقدان النقاط بشكل ملحوظ، إلى جانب استقبال عدد كبير من الأهداف، يمثل أمرًا غير معتاد في تاريخ الأهلي، مشيرًا إلى احتمالية تأثر قرارات التعاقد بآراء الجماهير ووسائل التواصل الاجتماعي.
واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن اختلاط الأدوار داخل المنظومة — بين الإدارة والجهاز الفني واللاعبين وحتى الجماهير — هو أحد أبرز أسباب التراجع الحالي، رغم النجاحات التي تحققت في المواسم الماضية.

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

البطيخ

قلبها أبيض.. الزراعة تكشف حقيقة تسمم البطيخ في الأسواق

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. تراجع جماعي لجميع الأعيرة

سعر الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ.. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

توروب

غضب كبير.. أول رد فعل من مجلس الأهلي ضد توروب بعد ثلاثية بيراميدز

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 4685 طنًا من المساعدات الغذائية والإغاثية

التضامن الاجتماعى

صندوق قادرون باختلاف يستعرض إنجازات دمج ذوي الإعاقة ضمن مبادرة حياة كريمة خلال أسبوع مصر الحضري

آباء الكنيسة الكاثوليكية

الأنبا بشارة يفتتح المؤتمر السنوي الثاني للكهنة حديثي السيامة

بالصور

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

صدمة لعشاقها.. علامة كبرى تودع سيارتها الشهيرة للأبد

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية تدمر أعصابك في صمت

كيا تاسمان تواجه أسوأ انخفاض بمبيعات في تاريخها

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

