شوبير يفجر مفاجآت: الأهلي يعيش أزمة كبيرة والوضع سيء للغاية

أشعل أحمد شوبير ، الجدل بتصريحات نارية عقب خسارة النادي الأهلي أمام بيراميدز، في واحدة من أبرز مفاجآت الدوري هذا الموسم، كاشفًا عن أزمات عميقة داخل القلعة الحمراء.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي، إن الوضع داخل الأهلي «سيء للغاية»، مؤكدًا أن محاولات الإدارة بقيادة محمود الخطيب، إلى جانب سيد عبد الحفيظ وياسين منصور، لم تحقق النجاح المطلوب حتى الآن.



وأضاف أن الفريق يعاني من حالة عدم استقرار فني واضحة، خاصة مع تغيير الأجهزة الفنية أكثر من مرة خلال الموسم، بداية من المدرب ريبيرو، ثم عماد النحاس، وصولًا إلى مدرب أجنبي يمتلك خبرات أوروبية، لكن دون انعكاس حقيقي على الأداء داخل الملعب.

وأشار شوبير إلى أن جماهير الأهلي لا تهتم بمسميات المدربين بقدر اهتمامها بالنتائج، متسائلًا عن أسباب التراجع رغم امتلاك الفريق نفس العناصر التي حققت لقب الدوري في الموسم الماضي، مع تدعيمها بصفقات جديدة.

وأوضح أن الفريق يعاني من أخطاء دفاعية واضحة، إلى جانب غياب مهاجم صريح قادر على إنهاء الهجمات، فضلًا عن حالة الجدل المستمرة بشأن اختيارات التشكيل، ما بين لاعبين لا يقدمون الأداء المنتظر وآخرين يتم استبعادهم بشكل يثير التساؤلات.

كما شدد على أن جميع اللاعبين بعيدون عن مستواهم الطبيعي، لافتًا إلى أن الأهلي سبق واعترف بوجود أخطاء إدارية وفنية بعد الخسارة أمام الترجي، إلا أن الجماهير أصبحت مرهقة من تكرار نفس السيناريو.

وأكد أن تراجع النتائج وفقدان النقاط بشكل ملحوظ، إلى جانب استقبال عدد كبير من الأهداف، يمثل أمرًا غير معتاد في تاريخ الأهلي، مشيرًا إلى احتمالية تأثر قرارات التعاقد بآراء الجماهير ووسائل التواصل الاجتماعي.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن اختلاط الأدوار داخل المنظومة — بين الإدارة والجهاز الفني واللاعبين وحتى الجماهير — هو أحد أبرز أسباب التراجع الحالي، رغم النجاحات التي تحققت في المواسم الماضية.