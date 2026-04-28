هل يغيب الأهلي عن إفريقيا؟.. تصريحات مثيرة من شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، الحارس السابق لـ الأهلي ومنتخب مصر، عن صعوبة موقف الفريق في سباق التأهل للبطولات الإفريقية بالموسم المقبل.



وأوضح شوبير خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» على «أون سبورت إف إم»، أن فرص الأهلي في إنهاء الموسم بالمركز الثاني والتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا تبدو ضعيفة للغاية، مشيرًا إلى أن الأمر قد يتطلب “معجزة” لتحقيقه.



وأضاف شوبير أن الفريق بات عمليًا خارج المنافسة على لقب الدوري، كما أصبح موقفه معقدًا في سباق التأهل لدوري الأبطال، بل وأشار إلى أن الأهلي مهدد أيضًا بفقدان فرصة المشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.