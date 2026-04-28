شوبير: تعادل الزمالك أشعل آمال الأهلي قبل صدمة بيراميدز

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس اليوم الكروي المثير، والذي شهد تعادل نادي الزمالك مع إنبي في مباراة اتسمت بالندية وإهدار الفرص من الجانبين.

وقال شوبير، خلال برنامجه “الناظر” على قناة النهار، إن التعادل أسعد جماهير النادي الأهلي، التي رأت فيه فرصة لتقليص الفارق والمنافسة بقوة، مؤكدًا أن المدرجات كانت مكتملة العدد والأجواء مفعمة بالحماس.

وأضاف أن الشوطين شهدا تكافؤًا في الأداء، إلا أن الأمور لم تسر كما توقعت جماهير الأهلي، خاصة بعد الخسارة الثقيلة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة.

كما وجه شوبير التحية لفريق إنبي على الأداء والروح واللعب النظيف خلال مواجهة الزمالك، مؤكدًا أن نتائج اليوم ساهمت في تعقيد سباق المنافسة على لقب الدوري.