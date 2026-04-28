ياسر ريان: النوايا داخل الأهلي مش صافية.. واللاعبون يتحملون الخسارة

يارا أمين

تحدث ياسر ريان نجم الكرة المصرية السابق، على خسارة الاهلي من بيراميدز بثلاثية نظيفة في الدوري المصري.

وقال ريان في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: إنبي كان المفروض يكسب الزمالك والزمالك نجى من خسارة.

وأضاف: لاعيبة الأهلي دي مفيهاش روح لما يشوفوا الزمالك يتعثر وميكسبوش ده عيب ، سيبكم من المدرب حتى لو شخصيته ضعيفه.. فين اللاعيبة فين روح اللاعيبة.

وتابع: بحمل لاعبي الاهلي ١٠٠٪ من خسارة بيراميدز لأن مدرب الأهلي كأنه مش موجود ، الأهلي لو كسب الزمالك هيرجع للمنافسة تاني ، وفي أزمات جوه النادي فعلا

ترتيب الأهلي وبيراميدز

عقب خسارة النادي الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرًا.

حصد بيراميدز بهذه النتيجة 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.
موعد مباراة الأهلي المقبلة 

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.

