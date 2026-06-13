حالة الطقس الأسبوع المقبل.. انخفاض طفيف في الحرارة وتحذير من الشبورة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، موضحة استمرار الأجواء الحارة والرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع توقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال بعض الأيام، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بحرارة الطقس.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيكون معتدلًا ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر على مختلف الأنحاء، بينما يسود طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، فيما يكون معتدلًا ورطبًا ليلًا على أغلب المناطق، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

وأكدت الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين، مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة في الظل.

وأضافت أن البلاد ستشهد نشاطًا للرياح اعتبارًا من السبت وحتى الأربعاء 17 يونيو، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد، وذلك على فترات متقطعة.

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية خلال الأسبوع المقبل، يوميًا من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، أوضحت الهيئة أنه من المتوقع تسجيل انخفاض طفيف خلال الأيام المقبلة، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية غدًا السبت، وتستمر عند المعدل نفسه يوم الأحد، ثم تنخفض إلى 34 درجة يومي الاثنين والثلاثاء، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 35 درجة مئوية يوم الخميس