حزب الله يعلن تنفيذ 17 عملية ضد قوات الاحتلال خلال 24 ساعة

أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ 17 عملية خلال الـ24 ساعة الماضية، شملت استهداف تجمعات لجنود الاحتلال وآلياته، والتصدي لمحاولات توغل في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق ؛ نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية في جنوب لبنان أسفرت، بحسب بيانه، عن تدمير خمس منصات لإطلاق الصواريخ كانت موجهة نحو إسرائيل، وذلك في إطار العمليات المستمرة على الجبهة الشمالية وسط تصاعد التوتر الأمني بين إسرائيل و"حزب الله".

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أن قواته رصدت منصات إطلاق صواريخ وبنى تحتية عسكرية قال إنها تابعة لـ"حزب الله"، قبل أن تستهدفها عبر عمليات برية وجوية منسقة. وأكد أن هذه المنصات كانت تشكل "تهديداً مباشراً" للمناطق الشمالية في إسرائيل، مشيراً إلى أن القوات المشاركة في العملية عملت على إزالة مخاطر إضافية مرتبطة بمخازن أسلحة ومواقع مراقبة في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المواجهات المتقطعة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث تشهد المنطقة منذ أشهر تبادلاً للقصف والضربات العسكرية بين الجيش الإسرائيلي وعناصر "حزب الله".