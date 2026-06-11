الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على شمال وادي سلوقي وقتل أكثر من 50 عنصراً من حزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات من اللواء القتالي السابع ووحدة "إيغوز" التابعة للفرقة 36 أنهت عملية عسكرية للسيطرة على المنطقة الشمالية من وادي سلوقي وتطهيرها.



وأوضح أن المنطقة كانت تُستخدم، بحسب الجيش الإسرائيلي، من قبل "حزب الله" لتشغيل طائرات مسيّرة مفخخة واستهداف القوات من مواقع مرتفعة.



وأضاف أن القوات، بالتعاون مع سلاح الجو، دمرت مئات المواقع التابعة للحزب خلال العملية، وقضت على أكثر من 50 عنصراً. كما عثرت على أسلحة وذخائر شملت عبوات ناسفة محلية الصنع وصواريخ وقاذفات مضادة للدبابات.