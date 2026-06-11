سلسلة غارات إسرائيلية على بلدات بقضاء صور في لبنان.. مراسلنا يرصد المستجدات

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ خلال الساعة الأخيرة سلسلة غارات على عدد من المناطق في جنوب لبنان، وتحديدًا في قضاء صور، فقد استهدفت إحدى الغارات بلدة دير قانون النهر، كما استهدفت غارة أخرى بلدة العباسية في القضاء نفسه.

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن ذلك يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ تصعيدًا تدريجيًا في عملياته العسكرية، فكنا قد تحدثنا في آخر مداخلة عن تراجع وتيرة العمليات، إلا أن المؤشرات الحالية توحي بعودة التصعيد بشكل متدرج في الجنوب اللبناني.

وأوضح أنه لا يقتصر هذا التصعيد على الجنوب فحسب، بل يمتد أيضًا إلى منطقة البقاع شرقي لبنان، حيث شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 غارات حتى الآن استهدفت منطقة مشغرة في البقاع الغربي، ما يشير إلى توسيع نطاق الاعتداءات ليشمل مناطق جديدة في الشرق اللبناني، ولا سيما منطقة البقاع.

ولفت إلى أنه في غضون ذلك، شهدت عدة مناطق في جنوب لبنان تحليقًا مكثفًا للمسيّرات الإسرائيلية في مختلف القطاعات الجنوبية، فضلًا عن تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق عدد من البلدات والقرى في المنطقة.