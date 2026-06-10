هرتسوج: أمد يدي بالسلام للبنانيين.. وأحلم بالسفر إلى بيروت

وجّه رئيس الإحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوج رسالة باللغة العربية إلى شعب لبنان وقيادته، قال فيها إنه يمد يده بالسلام إلى رئيس الجمهورية اللبنانية والشعب اللبناني.



وأضاف هرتسوج، مخاطباً اللبنانيين من الحدود الشمالية لإسرائيل، أنه يمد يده بالسلام إليهم، ولكن في المقابل، يتحتم عليهم أن يحافظوا على لبنان حراً من نفوذ كل من إيران وحزب الله والتنظيمات الإرهابية، وذلك لكي تبقى الدولة اللبنانية ذات سيادة واستقلال حقيقيين.

وأوضح أن لديه حلما بالسفر إلى بيروت، معتبرا أن هذا الحلم قائم ويمكن تحقيقه، ولكن بشرط وحيد وهو أن يقرر اللبنانيون مستقبل بلدهم في بيروت، وليس في طهران.