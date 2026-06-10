«فوترة».. منظومة إلكترونية جديدة لدعم التحول الرقمي في سلطنة عُمان

تتجه سلطنة عُمان نحو مرحلة جديدة من التحول الرقمي في إدارة المعاملات التجارية والضريبية عبر مشروع "فوترة"، الذي يعمل جهاز الضرائب على تطبيقه تدريجيا خلال الفترة المقبلة، فيما يهدف المشروع لتحديث منظومة الفوترة ورفع دقة وكفاءة العمليات التجارية والامتثال الضريبي لمواكبة التوجهات الإقليمية والدولية نحو التحول للاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية.

ويعتمد المشروع على نظام الفوترة الإلكترونية الذي يتيح إصدار الفواتير وتبادلها والتحقق منها إلكترونيا وفق معايير موحدة وآمنة تضمن سرعة تبادل البيانات وتقليل الأخطاء وتحسين الشفافية في التعاملات التجارية بين الشركات والجهات المختلفة.

منظومة إلكترونية جديدة في عُمان

ووفق الوثائق التعريفية الصادرة عن جهاز الضرائب، فإن النظام يستند إلى نموذج "الخمس زوايا" المعتمد عالميا في تبادل الفواتير الإلكترونية، والذي يربط المورد والعميل ومزودي الخدمة وجهاز الضرائب ضمن منظومة إلكترونية مترابط.

ويأتي المشروع ضمن جهود تطوير البنية الرقمية للقطاع المالي والضريبي في سلطنة عُمان، حيث يسعى إلى تسهيل عمليات الفوترة والإبلاغ الضريبي بشكل أكثر كفاءة، مع توفير بيانات أكثر دقة وسرعة للجهات المختصة، إلى جانب الحد من الممارسات غير النظامية والفواتير غير الموثقة.

وبحسب المعلومات ستبدأ عملية التطبيق بشكل تدريجي، حيث تستهدف المرحلة الأولى كبار المكلفين والشركات المسجلة لضريبة القيمة المضافة، قبل التوسع لاحقًا لتشمل شرائح أوسع من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح جهاز الضرائب أن التشغيل الأولي للمشروع مخطط له خلال أغسطس 2026، على أن يتم التطبيق لاحقًا على دفعات متتابعة وفق الجدول الزمني المحدد، فيما يقوم النظام الجديد على إصدار الفواتير إلكترونيا بصيغة منظمة ومعتمدة عوضا عن الفواتير التقليدية أو ملفات "pdf" بين الأطراف المعنية.