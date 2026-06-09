إعلام إسرائيلي : المجلس الوزاري المصغر يوافق على تنفيذ هجمات ضد بيروت

كشف إعلام إسرائيلي عن موافقة المجلس الوزاري المصغر على تنفيذ هجمات على بيروت حال إطلاق أي صاروخ من لبنان تجاه إسرائيل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن مدينة صور وعدداً من بلدات قضاء صور في جنوب لبنان تعرضت خلال الساعات الماضية لعدوان إسرائيلي واسع، شمل سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق سكنية، ما أسفر عن دمار كبير، وذلك عقب إنذارات إسرائيلية بإخلاء المدينة ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين المحيطة بها.

طال عدداً من البلدات

وأوضح سنجاب أن الغارات امتدت إلى بلدات دير قانون النهر والعباسية ومناطق أخرى في قضاء صور، بالتزامن مع قصف مدفعي طال عدداً من البلدات في قضائي النبطية وبنت جبيل، مشيرا إلى أن غارة سابقة استهدفت قلب مدينة صور وأسفرت عن سقوط ضحايا، بينهم عناصر من الصليب الأحمر.