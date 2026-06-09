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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مدينة صور في جنوب لبنان

لبنان
لبنان
البهى عمرو

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن مدينة صور وعدداً من بلدات قضاء صور في جنوب لبنان تعرضت خلال الساعات الماضية لعدوان إسرائيلي واسع، شمل سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق سكنية، ما أسفر عن دمار كبير، وذلك عقب إنذارات إسرائيلية بإخلاء المدينة ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين المحيطة بها.

وأوضح سنجاب أن الغارات امتدت إلى بلدات دير قانون النهر والعباسية ومناطق أخرى في قضاء صور، بالتزامن مع قصف مدفعي طال عدداً من البلدات في قضائي النبطية وبنت جبيل، مشيرا إلى أن غارة سابقة استهدفت قلب مدينة صور وأسفرت عن سقوط ضحايا، بينهم عناصر من الصليب الأحمر.

وأضاف أن الجانب اللبناني يواصل البحث عن تعديلات على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار، في ظل مفاوضات غير مباشرة برعاية أمريكية. وأشار إلى أن السفير الأمريكي في لبنان أجرى لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين لبحث النقاط العالقة ودفع المفاوضات نحو التوصل إلى تفاهمات نهائية.

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