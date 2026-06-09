وزير العدل اللبناني: ممارسات "حزب الله " تضعف موقف لبنان التفاوضي

اعتبر وزير العدل اللبناني، عادل نصار، أن الحروب التي يخوضها "حزب الله" لا ترتبط بالمصلحة الوطنية، وأن الممارسات التي يقوم بها تسهم في إضعاف الموقف التفاوضي للبنان.

وقال نصار، في مقابلة مع قناة "العربية الحدث"، "إن ما يقوم به حزب الله يهدف إلى إضعاف قدرة لبنان على التفاوض"، مشيراً إلى أن المجتمع اللبناني لا يملك مصلحة في الانخراط في الصراعات والحروب التي جرى إدخاله فيها خلال السنوات الماضية.

واعتبر وزير العدل اللبناني أن تمسك حزب الله بالسلاح ومواقفه السياسية يعرقلان مسار المفاوضات ويحدان من قدرة الدولة اللبنانية على مواجهة التحديات عبر القنوات الدبلوماسية والتفاوضية.