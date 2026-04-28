شوبير: فرص الأهلي في الدوري ضعيفة والمركز الثاني الهدف الواقعي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن وضع النادي الأهلي في سباق الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، مشيرًا إلى تراجع كبير في حظوظ الفريق بالمنافسة على اللقب، خاصة بعد الخسارة الثقيلة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة.

التركيز على المركز الثاني بدلًا من اللقب

أكد شوبير أن المنافسة على بطولة الدوري أصبحت شبه مستحيلة بالنسبة للأهلي، مطالبًا الجماهير بنسيان حلم التتويج هذا الموسم.

وأوضح أن أقصى ما يمكن للفريق تحقيقه هو السعي نحو المركز الثاني، الذي يضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، لكنه شدد على أن هذا الهدف نفسه يبدو صعبًا في ظل الظروف الحالية.

نسبة الأمل محدودة للغاية

أشار شوبير إلى أن فرص الأهلي في إنهاء الموسم بالمركز الثاني لا تتجاوز 10% إلى 15%، مؤكدًا أن الفريق يمر بمرحلة صعبة للغاية على المستويين الفني والمعنوي.

كما وصف الوضع داخل النادي بأنه محرج ومؤلم، خاصة بالنسبة لجماهيره التي اعتادت المنافسة على كل البطولات.

أزمة فنية وإدارية تضرب الفريق

انتقد شوبير حالة اللاعبين، مؤكدًا أن الفريق يفتقد الجاهزية، سواء بين العناصر الأساسية أو البدلاء، بداية من حراسة المرمى وحتى خط الهجوم.

واعتبر أن ما يحدث لا يعكس شخصية الأهلي المعروفة، مشددًا على ضرورة إجراء تغييرات جذرية أو “ثورة إدارية” لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح.

سيناريو التأهل الإفريقي معقد

أوضح شوبير أن تأهل الأهلي إلى البطولات الإفريقية الموسم المقبل بات مهددًا، حيث يحتاج الفريق للفوز على الزمالك، مع تعثر بيراميدز، وهو سيناريو صعب التحقيق.

كما حذر من إمكانية تراجع الفريق أكثر في جدول الترتيب، خاصة مع اقتراب سيراميكا كليوباترا.

الزمالك الأقرب لحصد اللقب

اختتم شوبير تصريحاته بالإشارة إلى أن الزمالك يبدو الأقرب للتتويج بلقب الدوري هذا الموسم، في ظل الاستقرار الفني والإداري الذي يعيشه الفريق، على عكس الأهلي الذي يعاني من مشكلات واضحة على كافة المستويات.