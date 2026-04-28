غضب كبير.. أول رد فعل من مجلس الأهلي ضد توروب بعد ثلاثية بيراميدز

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عن رد فعل مجلس إدارة الأهلي تجاه المدير الفني ييس توروب بعد

خسارة الفريق القاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه على فيسبوك"مصدر: غضب كبير داخل مجلس الأهلي تجاه توروب وهناك رغبة في رحيله فورا ولكن الشرط الجزائي السبب".

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.