فولكس فاجن تفاجئ الجميع.. سيارة ID.ERA 8X الكهربائية بمحرك توربيني

كشفت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية (MIIT) عن الصور والمواصفات الرسمية الأولى لطراز "فولكس فاجن (VW ID.Era 8X) الجديد كليًا، والذي يمثل أحدث الخطوات الاستثمارية للصانع الألماني في قطاع المركبات الكهربائية المزودة بمحرك احتراق داخلي إضافي لتمديد المدى (EREV).

ونجحت الشركة في تقديم حزمة تكنولوجية متطورة تمنح الملاك حلاً لوجستيًا مثاليًا للتخلص من قلق المسافات، مع الحفاظ على مظهر خارجي عصري يطابق تمامًا ملامح الطراز الفاخر الأكبر حجمًا في صالات العرض.

تطابق هندسي كامل مع الطراز الرائد وعناصر إضاءة رقمية

توثق الصور المعتمدة أن سيارة ID.Era 8X تبدو متطابقة بصريًا وهيكليًا بشكل شبه كامل مع شقيقتها الكبرى والرائدة "9X"، وهو توجيه تصميمي ذكي يمنح السيارة مظهرًا فخمًا وإن كان قد يؤدي إلى ارتباك في التمييز بينهما على الطرقات السريعة.

ويمتد على طول الواجهة الأمامية شريط إضاءة LED متطور مدمج بأضواء تشغيل نهارية، بينما تقبع وحدات المصابيح الرئيسية بشكل رأسي أسفلها، ويتكامل الهيكل ماديًا مع شبكة تهوية باللون الأسود اللامع تحتوي على عناصر نشطة متحركة، بالإضافة إلى رفارف ومرايا جانبية سوداء، وشريط إضاءة خلفي يتوسطه شعار فولكس فاجن المضيء.

فولكس فاجن ID.Era 8X

منظومة حركة هجينة متطورة وخيارات متعددة لخلايا الطاقة

تعتمد البنية البرمجية والميكانيكية لسيارة فولكس فاجن ID.Era 8X على الجمع بين محرك بنزين مدعوم بشاحن توربيني سعة 1.5 لتر يعمل حصريًا كمولد مادي لشحن خلايا الطاقة دون الاتصال المباشر بالعجلات، وبين خيارين من البطاريات المتطورة لتلبية الرغبات المختلفة للمستهلكين.

وتمنح الحزمة الأكبر من البطاريات التي تأتي بسعة 65.2 كيلوواط/ساعة للمركبة القدرة على السير بالطاقة الكهربائية الصافية لمسافة تصل إلى 214 ميلًا (ما يعادل 344 كيلومترًا) قبل الحاجة لتشغيل المولد النفطي، مما يوفر مدى قيادة إجمالي فائق الطول يلائم الرحلات الطويلة بكفاءة تامة وعزل هيدروليكي ممتاز.

تواصل مجموعة فولكس فاجن تطبيق استراتيجيتها التسويقية الناجحة عبر طرح طرازات متطورة بأسعار تنافسية داخل السوق الصينية أولاً، وهي تكنولوجيا ممتدة لم تتمكن الشركة من توفيرها حتى الآن للمستهلكين في الأسواق الأمريكية أو الأوروبية بأسعار مماثلة.

ويهدف هذا الطرح اللوجستي إلى تقديم بديل اقتصادي وعملي لسيارة 9X الفاخرة بكلفة مادية أقل، تمهيدًا لبدء الإطلاق التجاري الرسمي للشحنات الأولى عبر الوكلاء المعتمدين، مما يعزز من القوة التنافسية للصانع الألماني في مواجهة الشركات الآسيوية العملاقة عالميًا.