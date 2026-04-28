انهيار وموقف معقد.. تعليق شوبير على هزيمة الأهلي أمام بيراميدز

علق الإعلامي أحمد شوبير على خسارة الأهلي أمام بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق الأحمر تلقى هزيمة قاسية قد تؤثر على مسيرته في المنافسة المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير، خلال برنامجه، إن جماهير الأهلي قدمت ملحمة كبيرة في المدرجات، خاصة بعدما منحت نتيجة تعادل الزمالك دفعة معنوية للجماهير واللاعبين، لكن مجريات المباراة جاءت عكس التوقعات.

وأشار إلى أن الأهلي بدأ في التراجع والانهيار مع أحداث الشوط الثاني، موضحًا أن الفريق فقد توازنه خلال النصف الثاني من اللقاء، ما منح بيراميدز الأفضلية.

وأكد شوبير أن الهدف الملغي للأهلي كان صحيحًا من وجهة نظره، معتبرًا أن القرار التحكيمي كان مؤثرًا في سير المباراة، قبل أن ينجح فيستون ماييلي في تسجيل هدف جديد لبيراميدز، ثم جاءت ركلة الجزاء التي سجل منها الفريق السماوي الهدف الثالث.

وأوضح أن الهزيمة جعلت موقف الأهلي معقدًا في سباق التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق مبدئيًا بات خارج المربع المؤهل للبطولة القارية.

وأضاف أن الأزمة لا تتوقف عند ذلك، بل إن الأهلي قد يواجه صعوبة حتى في الحفاظ على المركز الثالث، خاصة مع اقتراب سيراميكا كليوباترا بفارق نقطة واحدة فقط، ما يزيد من سخونة الصراع في الجولات المقبلة.