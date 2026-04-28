عمرو الحديدي: لا بد من رحيل لاعبي الأهلي بالكامل.. وزيزو وبن شرقي نسيوا كرة القدم

وجّه عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، انتقادات حادة لأداء الفريق عقب مباراته اليوم أمام بيراميدز والتي انتهت بفوز السماوي بثلاثية نظيفة في الدوري الممتاز.

وأكد الحديدي وذلك خلال ظهوره ضيفًا على برنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أن المدير الفني ييس توروب بدأ اللقاء بتشكيل خاطئ تمامًا، معربًا عن دهشته من الدفع بمحمد شريف في التشكيل الأساسي رغم ابتعاده عن المشاركة في الفترة الأخيرة، وهو ما أثر سلبًا على أداء الفريق.

وطالب نجم الأهلي السابق بضرورة إجراء تغييرات جذرية داخل صفوف الفريق، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لرحيل عدد كبير من اللاعبين بسبب تراجع المستوى بشكل ملحوظ، على حد تعبيره.

كما أشاد الحديدي بمستوى فيستون ماييلي، مهاجم بيراميدز، مؤكدًا أنه ظهر بشكل مميز أمام الأهلي واستعاد جزءًا كبيرًا من مستواه، رغم تذبذب أدائه طوال الموسم.

وانتقد الحديدي الأداء العام للفريق الأحمر، مشددًا على أن الأهلي بات عاجزًا عن تحقيق الفوز أمام أي فريق في الدوري، وهو أمر غير معتاد لجماهيره.

وفي سياق متصل، أشار إلى تراجع مستوى الثنائي أحمد سيد “زيزو” وأشرف بن شرقي، مؤكدًا أنهما لم يقدما الأداء المنتظر، واصفًا مستواهما بأنهما “نسيا كرة القدم”.

واختتم الحديدي تصريحاته بالإشادة بمروان عطية، معتبرًا أنه اللاعب الوحيد الذي قدم مستوى جيدًا في تشكيل الأهلي خلال المباراة.