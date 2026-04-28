صدمة وبكاء شوبير.. كواليس صادمة داخل غرفة ملابس الأهلي بعد ثلاثية بيراميدز

كشف نجم الكرة المصرية السابق أحمد حسن، عن رد فعل حارس المرمى مصطفى شوبير بعد خسارة الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأوضح احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك" أن شوبير دخل في نوبة بكاء داخل غرفة الملابس عقب نهاية اللقاء، في مشهد يعكس حالة الحزن الكبيرة داخل الفريق بعد الهزيمة الثقيلة.

تلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.