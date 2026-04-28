شوبير: موسم الأهلي “صفري”.. ولابد من ثورة إدارية بعد الانهيار

وجّه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات حادة لأداء النادي الأهلي، عقب خسارته الثقيلة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، مؤكدًا أن الفريق يمر بأسوأ فتراته.

وقال شوبير إن الأهلي “خرج مبدئيًا من أفريقيا، وغالبًا خارج المنافسة على الدوري”، مشيرًا إلى أن الفريق قد يواجه صعوبة حتى في الحفاظ على مركزه بجدول الترتيب، في ظل ملاحقة سيراميكا كليوباترا.

وأضاف: “الدنيا اتلخبطت، الأهلي جات له فرصة وما استغلهاش، بينما استغلها بيراميدز بشكل مثالي”، مؤكدًا أن هناك أخطاء كبيرة داخل المنظومة بالكامل.

وانتقد شوبير سياسة تغيير المدربين، قائلًا: “مش طبيعي كل شوية نغير مدرب.. بعد 3 ماتشات تقول تمشيه، كده الموضوع مش هينجح”، مشيرًا إلى أن تكديس الصفقات دون مردود واضح لا يخدم الفريق.

كما أبدى دهشته من غياب مهاجم مؤثر داخل الفريق، متسائلًا: “هل معقول الأهلي معندوش مهاجم؟”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن جماهير الأهلي ستعيش حالة من الحزن والغضب، رغم استمرار دعمها للفريق، مطالبًا بضرورة إجراء “ثورة حقيقية” داخل الإدارة لإعادة تصحيح المسار.