أحمد موسى يهاجم الأهلي بعد الخسارة أمام بيراميدز: لا يستحقوا التشجيع

انتقد الإعلامى أحمد موسى، أداء فريق النادى الأهلى، عقب خسارته الثقيلة أمام بيراميدز بنتيجة 3-0، فى المباراة التى أثارت حالة واسعة من الجدل بين الجماهير.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه الرسمى على منصة X، منتقدا مستوى الفريق: "تفتكروا ده فريق الأهلى؟ مجموعة بتعك فى الملعب.. لا روح ولا كورة ولا لعبة جماعية، والمدرب ضايع، والكل بيتفرج على المسخرة".

وأضاف: "والله لا يستحقوا التشجيع.. كل لاعب عايز ملايين والنتيجة صفر كبير، ليس هذا الأهلى الذى نشجعه".

وختم : "الهدف الثاني لبيراميدز لا يحدث إلا في دورى المظاليم.. منكم لله، 3-0 لبيراميدز؟!".



تلقى الأهلي خسارة قاسية أمام نظيره بيراميدز، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في “مجموعة التتويج” من المرحلة النهائية في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

بهذه النتيجة حصد بيراميدز 3 نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني في مجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز خلف الزمالك المتصدر بـ 50 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز موسم 2025-26، يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من شهر مايو القادم.